  • BIST 1.384,680
  • Altın 498,85
  • Dolar 8,8350
  • Euro 10,3400
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Hava Bugün Nasıl Olacak?

» »
Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SICAK VE NİSBETEN NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR.HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAÇIK VE AZ BULUTLU°C29 °C
ÇAMLIBELAÇIK VE AZ BULUTLU°C27 °C
LAPTAAÇIK VE AZ BULUTLU°C27 °C
AKDENİZAÇIK VE AZ BULUTLU°C28 °C
BOĞAZAÇIK VE AZ BULUTLU°C24 °C
ALEVKAYAAÇIK VE AZ BULUTLU°C25 °C
ESENTEPEAÇIK VE AZ BULUTLU°C26 °C

Batı Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAÇIK VE AZ BULUTLU°C27 °C
GÜZELYURTAÇIK VE AZ BULUTLU°C31 °C

Orta Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAÇIK VE AZ BULUTLU°C32 °C
ERCANAÇIK VE AZ BULUTLU°C31 °C

Doğu Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAÇIK VE AZ BULUTLU°C32 °C
BEYARMUDUAÇIK VE AZ BULUTLU°C30 °C

Doğu Sahil

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAÇIK VE AZ BULUTLU°C29 °C
İSKELEAÇIK VE AZ BULUTLU°C29 °C

Karpaz

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAÇIK VE AZ BULUTLU°C29 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR!

Taurus

Bölge:Taurus
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞUDAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,0 İLE 2,0 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞUDAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,0 İLE 2,0 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞUDAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,0 İLE 2,0 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik Güvenliği Farkındalığını Artırmak Amacıyla Çalışma Başlatıldı24 Eylül 2021 Cuma 17:23
  • İthal Havuçta Limit Üstü, Yerli Kabakta Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi24 Eylül 2021 Cuma 17:20
  • Zaroğlu: “Hükümet, Suçunu Üzerime Yıkmaya Çalışıyor”24 Eylül 2021 Cuma 15:31
  • “Türk İşaret Dili Farkındalık Semineri” Düzenlendi24 Eylül 2021 Cuma 15:29
  • BKP Genel Başkanı İzcan: “KIB-TEK’te Yakıtla İlgili Gelişmeler İbret Verici”24 Eylül 2021 Cuma 15:28
  • Özersay: “Kıbrıs Türkü’ne Yapılan Haksızlığın Giderilmesi İçin Uğraşmak Görevimiz”24 Eylül 2021 Cuma 15:22
  • İhtiyat Sandığı Müdürlüğüne Ali Anıl Yüce Atandı24 Eylül 2021 Cuma 15:09
  • Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de Yayımlandı24 Eylül 2021 Cuma 15:07
  • 23 Kişiye Yasal İşlem!24 Eylül 2021 Cuma 14:43
  • İhmalkarlık Sonucu Yangın Sıçradı!24 Eylül 2021 Cuma 14:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti