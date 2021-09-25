Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SICAK VE NİSBETEN NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR.HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|29 °C
|ÇAMLIBEL
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|27 °C
|LAPTA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|27 °C
|AKDENİZ
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|28 °C
|BOĞAZ
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|24 °C
|ALEVKAYA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|25 °C
|ESENTEPE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|26 °C
Batı Mesarya
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|27 °C
|GÜZELYURT
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|31 °C
Orta Mesarya
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|32 °C
|ERCAN
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|31 °C
Doğu Mesarya
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|32 °C
|BEYARMUDU
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|30 °C
Doğu Sahil
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|29 °C
|İSKELE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|29 °C
Karpaz
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|29 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR!
Taurus
|Bölge:Taurus
|AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞUDAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,0 İLE 2,0 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞUDAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,0 İLE 2,0 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞUDAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,0 İLE 2,0 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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