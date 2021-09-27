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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SICAK VE NİSPETEN NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAÇIK°C30 °C
ÇAMLIBELAÇIK°C32 °C
LAPTAAÇIK°C28 °C
AKDENİZAÇIK°C31 °C
BOĞAZAÇIK°C28 °C
ALEVKAYAAÇIK°C27 °C
ESENTEPEAÇIK°C28 °C

Batı Mesarya

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAÇIK°C30 °C
GÜZELYURTAÇIK°C33 °C

Orta Mesarya

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAÇIK°C32 °C
ERCANAÇIK°C33 °C

Doğu Mesarya

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAÇIK°C33 °C
BEYARMUDUAÇIK°C32 °C

Doğu Sahil

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAÇIK°C31 °C
İSKELEAÇIK°C31 °C

Karpaz

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAÇIK°C30 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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