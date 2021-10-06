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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SICAK VE NİSPETEN NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOGU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAÇIK VE AZ BULUTLU°C27 °C
ÇAMLIBELAÇIK VE AZ BULUTLU°C26 °C
LAPTAAÇIK VE AZ BULUTLU°C25 °C
AKDENİZAÇIK VE AZ BULUTLU°C27 °C
BOĞAZAÇIK VE AZ BULUTLU°C24 °C
ALEVKAYAAÇIK VE AZ BULUTLU°C24 °C
ESENTEPEAÇIK VE AZ BULUTLU°C25 °C

Batı Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOGU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAÇIK VE AZ BULUTLU°C25 °C
GÜZELYURTAÇIK VE AZ BULUTLU°C29 °C

Orta Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOGU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAÇIK VE AZ BULUTLU°C30 °C
ERCANAÇIK VE AZ BULUTLU°C29 °C

Doğu Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOGU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAÇIK VE AZ BULUTLU°C29 °C
BEYARMUDUAÇIK VE AZ BULUTLU°C29 °C

Doğu Sahil

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOGU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAÇIK VE AZ BULUTLU°C27 °C
İSKELEAÇIK VE AZ BULUTLU°C29 °C

Karpaz

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOGU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAÇIK VE AZ BULUTLU°C26 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOGU DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOGU DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOGU DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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