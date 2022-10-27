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Hava Bugün Nasıl Olacak (27 Ekim 2022)

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Hava Bugün Nasıl Olacak (27 Ekim 2022)
Hava Bugün Nasıl Olacak (27 Ekim 2022)

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu doğu kesimleri yer yer sağanak yağışlı geçecek.

Dikkat: Orman yangın olasılığı mevcut - Ultraviyole radyasyonu düşük.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

27 Ekim 2022 Perşembe 28 C

RÜZGAR

Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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