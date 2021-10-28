Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|25 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|24 °C
|LAPTA
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|24 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|25 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|23 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|23 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|24 °C
Batı Mesarya
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|24 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|26 °C
Orta Mesarya
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|27 °C
|ERCAN
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|27 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|27 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|26 °C
Doğu Sahil
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|25 °C
|İSKELE
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|26 °C
Karpaz
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
|°C
|24 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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