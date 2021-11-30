Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|24 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|25 °C
|LAPTA
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|24 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|25 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|22 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|21 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|24 °C
Batı Mesarya
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|25 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|26 °C
Orta Mesarya
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|25 °C
|ERCAN
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|26 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|26 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|25 °C
Doğu Sahil
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|24 °C
|İSKELE
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|25 °C
Karpaz
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|24 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR!
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, FIRTINA ANINDA ZAYIF.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU.RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, FIRTINA ANINDA ZAYIF.
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