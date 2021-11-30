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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C24 °C
ÇAMLIBELPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C25 °C
LAPTAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C24 °C
AKDENİZPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C25 °C
BOĞAZPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C22 °C
ALEVKAYAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C21 °C
ESENTEPEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C24 °C

Batı Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C25 °C
GÜZELYURTPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C26 °C

Orta Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C25 °C
ERCANPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C26 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C26 °C
BEYARMUDUPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C25 °C

Doğu Sahil

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C24 °C
İSKELEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C25 °C

Karpaz

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C24 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR!

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, FIRTINA ANINDA ZAYIF.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU.RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, FIRTINA ANINDA ZAYIF.
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