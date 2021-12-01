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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI AZ BULUTLU°C21 °C
ÇAMLIBELPARÇALI AZ BULUTLU°C21 °C
LAPTAPARÇALI AZ BULUTLU°C20 °C
AKDENİZPARÇALI AZ BULUTLU°C21 °C
BOĞAZPARÇALI AZ BULUTLU°C21 °C
ALEVKAYAPARÇALI AZ BULUTLU°C20 °C
ESENTEPEPARÇALI AZ BULUTLU°C21 °C

Batı Mesarya

PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI AZ BULUTLU°C20 °C
GÜZELYURTPARÇALI AZ BULUTLU°C21 °C

Orta Mesarya

PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI AZ BULUTLU°C21 °C
ERCANPARÇALI AZ BULUTLU°C22 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI AZ BULUTLU°C22 °C
BEYARMUDUPARÇALI AZ BULUTLU°C22 °C

Doğu Sahil

PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI AZ BULUTLU°C22 °C
İSKELEPARÇALI AZ BULUTLU°C22 °C

Karpaz

PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.°C21 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 İLE 3,5 YER YER 4,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 İLE 3,5 YER YER 4,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.

Delta

Bölge: Delta
HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 İLE 3,5 YER YER 4,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.
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