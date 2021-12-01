Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI AZ BULUTLU
|°C
|21 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI AZ BULUTLU
|°C
|21 °C
|LAPTA
|PARÇALI AZ BULUTLU
|°C
|20 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI AZ BULUTLU
|°C
|21 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI AZ BULUTLU
|°C
|21 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI AZ BULUTLU
|°C
|20 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI AZ BULUTLU
|°C
|21 °C
Batı Mesarya
PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI AZ BULUTLU
|°C
|20 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI AZ BULUTLU
|°C
|21 °C
Orta Mesarya
PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI AZ BULUTLU
|°C
|21 °C
|ERCAN
|PARÇALI AZ BULUTLU
|°C
|22 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI AZ BULUTLU
|°C
|22 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI AZ BULUTLU
|°C
|22 °C
Doğu Sahil
PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI AZ BULUTLU
|°C
|22 °C
|İSKELE
|PARÇALI AZ BULUTLU
|°C
|22 °C
Karpaz
PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.
|°C
|21 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 İLE 3,5 YER YER 4,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 İLE 3,5 YER YER 4,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 İLE 3,5 YER YER 4,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.