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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C20 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C17 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C19 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C19 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C15 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C16 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C18 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C18 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C19 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C19 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C19 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C20 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C20 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C20 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU HAFİF YAĞMURLU°C20 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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