Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|LAPTA
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
Batı Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU
|°C
|21 °C
Orta Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|ERCAN
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU
|°C
|21 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
Doğu Sahil
PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|İSKELE
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU
|°C
|21 °C
Karpaz
PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
|°C
|20 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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