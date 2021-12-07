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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU°C21 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU°C21 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU°C20 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU°C21 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU°C19 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU°C18 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU°C19 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU°C20 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU°C21 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU°C21 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU°C21 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU°C21 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU°C20 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU°C20 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU°C21 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU VE SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK.°C20 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU YER YER SAGANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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