Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 1 İLE 2 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|16 °C
|ÇAMLIBEL
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|15 °C
|LAPTA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|15 °C
|AKDENİZ
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|17 °C
|BOĞAZ
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|13 °C
|ALEVKAYA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|13 °C
|ESENTEPE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|14 °C
Batı Mesarya
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|16 °C
|GÜZELYURT
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|17 °C
Orta Mesarya
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|16 °C
|ERCAN
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|16 °C
Doğu Mesarya
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|17 °C
|BEYARMUDU
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|16 °C
Doğu Sahil
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|16 °C
|İSKELE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|16 °C
Karpaz
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|14 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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