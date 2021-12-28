Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA ZAMAN ZAMAN KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|LAPTA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
Batı Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA ZAMAN ZAMAN KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Orta Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA ZAMAN ZAMAN KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|ERCAN
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA ZAMAN ZAMAN KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Doğu Sahil
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA ZAMAN ZAMAN KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|İSKELE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Karpaz
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA ZAMAN ZAMAN KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
|°C
|16 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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