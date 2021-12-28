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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA ZAMAN ZAMAN KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA ZAMAN ZAMAN KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA ZAMAN ZAMAN KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA ZAMAN ZAMAN KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA ZAMAN ZAMAN KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA ZAMAN ZAMAN KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.°C16 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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