Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|LAPTA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Batı Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|18 °C
Orta Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|ERCAN
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Doğu Sahil
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|İSKELE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Karpaz
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU
|°C
|17 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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