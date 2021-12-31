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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU YER YER GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YER YER KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar 

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU YER YER GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YER YER KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C 16 °C 
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C 14 °C 
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C 16 °C 
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C 15 °C 
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C 13 °C 
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C 12 °C 
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C 14 °C 

Batı Mesarya 

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU YER YER GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YER YER KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C 15 °C 
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C 16 °C 

Orta Mesarya 

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU YER YER GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YER YER KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C 15 °C 
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C 15 °C 

Doğu Mesarya 

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU YER YER GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YER YER KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C 16 °C 
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C 15 °C 

Doğu Sahil 

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU YER YER GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YER YER KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C 16 °C 
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C 16 °C 

Karpaz 

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU YER YER GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YER YER KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. °C 15 °C 

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE TAURUS'DA FIRTINAMSI RÜZGAR MEVCUTTUR !!!

Taurus 

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU YER YER GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade 

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU YER YER GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 4 İLE 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta 

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU YER YER GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 4 İLE 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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