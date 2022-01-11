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SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 1 İLE 2 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C12 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR!

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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