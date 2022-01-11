Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 1 İLE 2 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|LAPTA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
Batı Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
Orta Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|ERCAN
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Doğu Sahil
PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|İSKELE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
Karpaz
PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR!
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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