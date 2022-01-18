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SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C12 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C11 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENMEKTEDİR!

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA, YAĞIŞ ANINDA ZAYIF.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA, YAĞIŞ ANINDA ZAYIF.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA, YAĞIŞ ANINDA ZAYIF.
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