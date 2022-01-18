Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|LAPTA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|11 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
Batı Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
Orta Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|ERCAN
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
Doğu Sahil
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|İSKELE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
Karpaz
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ÖĞLEDEN SONRA YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENMEKTEDİR!
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA, YAĞIŞ ANINDA ZAYIF.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA, YAĞIŞ ANINDA ZAYIF.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA, YAĞIŞ ANINDA ZAYIF.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.