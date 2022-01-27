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SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?
Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE OLDUKÇA SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 5 İLE 6 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C12 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C10 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C11 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C12 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C10 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C8 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C10 °C

Batı Mesarya

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C12 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C12 °C

Orta Mesarya

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C11 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C11 °C

Doğu Mesarya

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C11 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C12 °C

Doğu Sahil

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C12 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C

Karpaz

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C11 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU VE HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU VE HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU VE HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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