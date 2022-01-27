Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE OLDUKÇA SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 5 İLE 6 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|10 °C
|LAPTA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|11 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|10 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|8 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|10 °C
Batı Mesarya
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
Orta Mesarya
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|11 °C
|ERCAN
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|11 °C
Doğu Mesarya
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|11 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
Doğu Sahil
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
|İSKELE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
Karpaz
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLI ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|11 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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