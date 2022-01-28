Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|11 °C
|LAPTA
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|9 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|8 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|11 °C
Batı Mesarya
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
Orta Mesarya
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
|ERCAN
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
Doğu Sahil
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
|İSKELE
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
Karpaz
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
|°C
|11 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI BULUTLU YARIN ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI BULUTLU YARIN ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI BULUTLU YARIN ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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