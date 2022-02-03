Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|LAPTA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
Batı Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Orta Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|ERCAN
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Doğu Sahil
PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|İSKELE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Karpaz
PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE TAURUS'TA FIRTINAMSI RÜZGAR MEVCUTTUR!
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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