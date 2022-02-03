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Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE TAURUS'TA FIRTINAMSI RÜZGAR MEVCUTTUR!

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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