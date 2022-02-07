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Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.°C17 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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