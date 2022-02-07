Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|LAPTA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
Batı Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
Orta Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|ERCAN
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
Doğu Sahil
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|İSKELE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Karpaz
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
|°C
|17 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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