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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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