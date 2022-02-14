  • BIST 2.018,97
  • Altın 797.12258
  • Dolar 13.4993
  • Euro 15.3178
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Hava Bugün Nasıl Olacak?

» »
Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU, ÖĞLEYE KADAR HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maraş konusunda BM, AİHM ve getiri-götürü hesapları önemli!13 Şubat 2022 Pazar 20:07
  • Ali Diyapoğlu Hayatını Kaybetti13 Şubat 2022 Pazar 19:52
  • Çocuk Çocuğa Vurdu Diye Ev Bastı!13 Şubat 2022 Pazar 19:43
  • Falyalı’nın Korumaları Gülce Ve Işık Havaya Ateş Etmekten Tutuklandı13 Şubat 2022 Pazar 19:25
  • Halil Falyalı Cinayeti Soruşturması: Faysal Söylemez de Gözaltına Alındı13 Şubat 2022 Pazar 19:20
  • 339 Yeni Vaka13 Şubat 2022 Pazar 19:17
  • KKTC Tüketiciler Derneği, Dr. Özlem Türeci Ve Eşi Prof. Dr Uğur Şahin’i “Yılın Sevgili Çifti” Seçti13 Şubat 2022 Pazar 18:00
  • Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!13 Şubat 2022 Pazar 17:30
  • Ali Diyapoğlu’nun Hayati Tehlikesi Sürüyor13 Şubat 2022 Pazar 16:16
  • Polis, 4 Kişiyi Daha Tutukladı, Mahkeme 3’er Gün Tutukluluk Verdi13 Şubat 2022 Pazar 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti