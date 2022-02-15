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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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