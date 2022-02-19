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Hava Bugün Nasıl Olacak

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KKTC Meteoroloji Dairesi tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre bugün en yüksek hava sıcaklığının 19 derece olacağı belirtilirken, akşam saatlerinde bu sıcaklığın 4 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.
Hava Bugün Nasıl Olacak

KKTC Meteoroloji Dairesi tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre bugün en yüksek hava sıcaklığının 19 derece olacağı belirtilirken, akşam saatlerinde bu sıcaklığın 4 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.

SABAH

Bölgede alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.

ÖĞLE

Bölgede alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

AKŞAM

Bölgede alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yarın öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.

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