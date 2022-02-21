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SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLE 4 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C20 °C
ÇAMLIBELPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C18 °C
LAPTAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C19 °C
AKDENİZPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C19 °C
BOĞAZPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C17 °C
ALEVKAYAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C16 °C
ESENTEPEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C17 °C

Batı Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C19 °C
GÜZELYURTPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C20 °C

Orta Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C20 °C
ERCANPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C20 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C21 °C
BEYARMUDUPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C20 °C

Doğu Sahil

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C21 °C
İSKELEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C20 °C

Karpaz

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK.°C18 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,0 İLE 2,0 BATISI 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,0 İLE 2,0 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,0 İLE 2,0 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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