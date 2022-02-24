  • BIST 1.862,94
  • Altın 886.987
  • Dolar 14.1965
  • Euro 16.0057
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Hava bugün nasıl olacak?

» »
Hava bugün nasıl olacak?
Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: Hükümete Gerçekten Girmek İstedik Ama UBP, 3’lü Hükümeti Tercih Etti23 Şubat 2022 Çarşamba 20:42
  • Kalkanlı-Tepebaşı’nda Yarın “Fidan Dikimi Etkinliği” Yapılacak23 Şubat 2022 Çarşamba 20:39
  • 518 Vaka 1 Vefat23 Şubat 2022 Çarşamba 19:59
  • Ukrayna, Rusya'ya Karşı Güvenlik Garantileri İstiyor23 Şubat 2022 Çarşamba 19:55
  • Akıncı: Yargılanması Gereken, Müdahaleyi Hak Görenlerdir23 Şubat 2022 Çarşamba 19:52
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na Askeri Öğrenci Alınacak23 Şubat 2022 Çarşamba 19:45
  • Sucuoğlu:8-10 Aylık Süreçte Ülkeye 250 Milyon Tl’lik Bir Katkı Girecek23 Şubat 2022 Çarşamba 19:41
  • Atun: Sosyal Sigorta Emeklileri Maaşlarını Gününde Alacak23 Şubat 2022 Çarşamba 19:39
  • İthalatçı Firmanın Raflardan Geri Çektiği Ürün Kullanılmasın, Satış Noktalarına İade Edilsin23 Şubat 2022 Çarşamba 19:37
  • Ukrayna’da Tıp İhtisası Yapan Bir KKTC’li Öğrenci Var23 Şubat 2022 Çarşamba 19:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti