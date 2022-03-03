Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMANLA FIRTINA VE YER YER TAM FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMANLA FIRTINA VE YER YER TAM FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|LAPTA
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|11 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
Batı Mesarya
PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMANLA FIRTINA VE YER YER TAM FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
Orta Mesarya
PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMANLA FIRTINA VE YER YER TAM FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|ERCAN
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMANLA FIRTINA VE YER YER TAM FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
Doğu Sahil
PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMANLA FIRTINA VE YER YER TAM FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|İSKELE
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
Karpaz
PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMANLA FIRTINA VE YER YER TAM FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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