  • BIST 2.111,51
  • Altın 912.245
  • Dolar 14.672
  • Euro 16.2089
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Hava bugün nasıl olacak?

» »
Hava bugün nasıl olacak?
Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 4 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C12 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.°C15 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kurumu Genel Kesinti Uyarısı Yaptı16 Mart 2022 Çarşamba 20:55
  • HAKSEN, ekonomiyle ilgili taleplerini yazılı olarak başbakanlığa iletti16 Mart 2022 Çarşamba 18:42
  • Çağıner: Yönetenlerin yaklaşımı açısından kendimizi yalnız hissediyoruz16 Mart 2022 Çarşamba 18:04
  • Detay 9. yaşında geleneksel medyada önemli bir yer tutmaya devam ediyor16 Mart 2022 Çarşamba 17:54
  • Ada genelinde elektrik kesintisi yapılacak16 Mart 2022 Çarşamba 17:28
  • 18 Mart Şehitleri Anma Günü çerçevesinde törenler düzenlenecek16 Mart 2022 Çarşamba 16:35
  • Yangın hazır kuvvet ekibi kurulacak16 Mart 2022 Çarşamba 16:20
  • Sadıkoğlu Plajla ilgili açıklama yaptı, İskele Çevre İnisiyatifi yeni görüntüler yayınladı16 Mart 2022 Çarşamba 16:18
  • Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe: “Dilekçe ivedilikle Divan günmdemine taşınacak”16 Mart 2022 Çarşamba 16:11
  • Hasgüler: Ukraynalı öğrenciler ve akademisyenler için dayanışma yapılmalı16 Mart 2022 Çarşamba 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti