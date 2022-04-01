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Hava bugün nasıl olacak?

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Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN YÜKSEK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU°C24 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU°C25 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU°C22 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU°C26 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU°C23 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU°C24 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU°C22 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU°C22 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU°C28 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU°C28 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU°C27 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU°C27 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU°C27 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU°C26 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU°C25 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU°C23 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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