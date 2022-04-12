Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NİSPETEN NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMANLA KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMANLA KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|21 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|20 °C
|LAPTA
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|20 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|20 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|20 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|20 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|18 °C
Batı Mesarya
PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMANLA KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|21 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|23 °C
Orta Mesarya
PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMANLA KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|24 °C
|ERCAN
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|24 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMANLA KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|24 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|23 °C
Doğu Sahil
PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMANLA KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|23 °C
|İSKELE
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|23 °C
Karpaz
PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMANLA KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|°C
|21 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ İSE 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ İSE 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ İSE 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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