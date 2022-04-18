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SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?
Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ILIK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLE 5 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C25 °C
ÇAMLIBELPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C27 °C
LAPTAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C24 °C
AKDENİZPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C28 °C
BOĞAZPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C25 °C
ALEVKAYAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C26 °C
ESENTEPEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C24 °C

Batı Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C25 °C
GÜZELYURTPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C30 °C

Orta Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C29 °C
ERCANPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C30 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C30 °C
BEYARMUDUPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C28 °C

Doğu Sahil

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C26 °C
İSKELEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C28 °C

Karpaz

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK.°C24 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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