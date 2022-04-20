Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ÜST ATMOSFERDEKİ SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|21 °C
|ÇAMLIBEL
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|20 °C
|LAPTA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|20 °C
|AKDENİZ
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|20 °C
|BOĞAZ
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|20 °C
|ALEVKAYA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|18 °C
|ESENTEPE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|20 °C
Batı Mesarya
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|21 °C
|GÜZELYURT
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|21 °C
Orta Mesarya
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|23 °C
|ERCAN
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|24 °C
Doğu Mesarya
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|25 °C
|BEYARMUDU
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|25 °C
Doğu Sahil
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|25 °C
|İSKELE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU
|°C
|24 °C
Karpaz
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.
|°C
|21 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENİYOR!
Taurus
|Bölge:Taurus
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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