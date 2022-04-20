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SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?
Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ÜST ATMOSFERDEKİ SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU°C21 °C
ÇAMLIBELAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU°C20 °C
LAPTAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU°C20 °C
AKDENİZAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU°C20 °C
BOĞAZAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU°C20 °C
ALEVKAYAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU°C18 °C
ESENTEPEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU°C20 °C

Batı Mesarya

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU°C21 °C
GÜZELYURTAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU°C21 °C

Orta Mesarya

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU°C23 °C
ERCANAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU°C24 °C

Doğu Mesarya

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU°C25 °C
BEYARMUDUAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU°C25 °C

Doğu Sahil

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU°C25 °C
İSKELEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU°C24 °C

Karpaz

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.°C21 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENİYOR!

Taurus

Bölge:Taurus
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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