Hava bugün nasıl olacak? 30 Eylül 2022 Cuma

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Hava açık geçecek.
Dikkat: Toz aşımına dikkat! - Orman yangın olasılığı yüksek - Ultraviyole radyasyonu yüksek ( Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 15 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
30 Eylül 2022 Cuma 37 C RÜZGAR Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir.
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