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Hava bugün nasıl olacak? 30 Eylül 2022 Cuma

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Hava bugün nasıl olacak? 30 Eylül 2022 Cuma
Hava bugün nasıl olacak? 30 Eylül 2022 Cuma

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Hava açık geçecek.

Dikkat: Toz aşımına dikkat! - Orman yangın olasılığı yüksek - Ultraviyole radyasyonu yüksek ( Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 15 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

30 Eylül 2022 Cuma 37 C RÜZGAR Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir.

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