Hava Bugün Nasıl Olacak

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Hava az çok bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecek.
Dikkat: Orman yangın olasılığı yüksek - Ultraviyole radyasyonu yüksek ( Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 20 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
10 Ekim 2022 Pazartesi 29 C RÜZGAR Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
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