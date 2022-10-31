Hava Bugün Nasıl Olacak (31 Ekim 2022)

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Hava parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Dikkat: Orman yangın olasılığı mevcut - Ultraviyole radyasyonu düşük
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. 31 Ekim 2022 Pazartesi 27 C
RÜZGAR
Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.
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