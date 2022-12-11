  • BIST 5.005,30
  • Altın 1075.667
  • Dolar 18.6377
  • Euro 19.6256
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Hava Bugün Nasıl Olacak

» »
Hava Bugün Nasıl Olacak
Hava Bugün Nasıl Olacak

Ülkede bugünden itibaren yağışlı havanın etkili olacağı ve bu havanın perşembeye kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre, 11 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde yer yer yağışlar başlayacak ve 14 Aralık Perşembe Çarşamba’ya kadar sürecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 20- 23 derece dolaylarında olması, rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta  kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En Çok Yağış Nereye Düştü08 Aralık 2022 Perşembe 12:32
  • Bugün Hava Nasıl Olacak08 Aralık 2022 Perşembe 09:12
  • Ülkede sağanak yağmur etkili olacak07 Aralık 2022 Çarşamba 19:05
  • Hava Bugün Nasıl Olacak07 Aralık 2022 Çarşamba 09:31
  • Yağışlı Hava Geliyor!06 Aralık 2022 Salı 11:49
  • Hava Bugün Nasıl Olacak06 Aralık 2022 Salı 09:14
  • Hava yarından itibaren 4 gün yağmurlu olacak05 Aralık 2022 Pazartesi 23:38
  • Hava yarından itibaren 4 gün yağmurlu olacak05 Aralık 2022 Pazartesi 17:04
  • Hava Bugün Nasıl Olacak05 Aralık 2022 Pazartesi 10:07
  • Hava Bugün Nasıl Olacak04 Aralık 2022 Pazar 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti