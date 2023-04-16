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Hava Bugün Nasıl Olacak

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Hava Bugün Nasıl Olacak
Hava Bugün Nasıl Olacak

Ülkede bu hafta ortasına kadar serin ve nemli, sonraki günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava etkili olacak. Hava sıcaklığının, 32 santigrat derece dolaylarına kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 16–21 Nisan tarihleri arasındaki tahmin raporuna göre bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ilk yarısı serin ve nemli, diğer yarısında ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.                     

Hava, yarın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Havanın, haftanın ilk iki günü açık ve az bulutlu, çarşambadan cumaya kadar ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk ve son günleri iç kesimler ve sahillerde 21-24 ºC , diğer günlerde ise  29-32 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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