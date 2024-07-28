  • BIST 10891.42
  • Altın 2529.106
  • Dolar 32.8951
  • Euro 35.7068
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAHarris'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya: 'Gazze'deki savaşın sona erme zamanı geldi'

Hava bugün nasıl olacak?

» »
Meteoroloji Dairesi, bugün hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 39 – 42 °C, sahillerde ise 34 – 37 °C olacağını ve gün boyu açık hava koşullarının hakim olacağını duyurdu.
Hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, bugün hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 39 – 42 °C, sahillerde ise 34 – 37 °C olacağını ve gün boyu açık hava koşullarının hakim olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün hava açık olacak.

Alçak basınç sisteminin etkisi altında kalan bölgede, sıcak, açık ve nispeten nemli hava koşulları hakim olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde: 39 – 42 °C, sahillerde: 34 – 37 °C olması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji Dairesi ne açıkladı?23 Temmuz 2024 Salı 08:54
  • Hava sıcaklığı artıyor19 Temmuz 2024 Cuma 09:09
  • Kavurucu sıcaklar etkili oluyor18 Temmuz 2024 Perşembe 08:29
  • Hava sıcaklığı 42 dereceye çıkacak17 Temmuz 2024 Çarşamba 15:45
  • Yer yer sağanak yağış bekleniyor16 Temmuz 2024 Salı 08:17
  • Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek15 Temmuz 2024 Pazartesi 12:29
  • Hava nasıl olacak?15 Temmuz 2024 Pazartesi 08:06
  • Meteoroloji duyurdu: Yarın sağanak bekleniyor12 Temmuz 2024 Cuma 15:03
  • Bu hafta hava nasıl olacak?08 Temmuz 2024 Pazartesi 08:37
  • Sıcaklık 40 dereceye kadar yükselecek05 Temmuz 2024 Cuma 08:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti