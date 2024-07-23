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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji Dairesi ne açıkladı?

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Meteoroloji Dairesi’nin yayımladığı rapora göre, bugün hava açık ve az bulutlu olacak.
Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji Dairesi ne açıkladı?

Meteoroloji Dairesi’nin yayımladığı son rapora göre, 23 Temmuz 2024 tarihinde hava durumu açık ve az bulutlu olacak.

Bölgemiz, Alçak Basınç Sistemi etkisiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Bu nedenle, gün boyu güneşli bir hava bekleniyor.

En Yüksek Hava Sıcaklığı:

  • İç kesimlerde: 38 - 41 °C
  • Sahil bölgelerinde: 34 - 37 °C

Rüzgarın Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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