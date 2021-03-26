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Hava bugün nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı!

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Hava bugün nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı!
Hava bugün nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı!

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLE 4 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C12 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C11 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.°C14 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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