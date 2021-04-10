  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

Hava Bugün Nasıl Olacak? Sağanak Uyarısı !

» »
Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak? Sağanak Uyarısı !

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ILIK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C12 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C11 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE TAURUS VE DELTA'DA FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava bugün nasıl olacak?07 Nisan 2021 Çarşamba 08:02
  • Hava bugün nasıl olacak?06 Nisan 2021 Salı 08:12
  • Hava sıcaklığı yükselecek, yağmur yok05 Nisan 2021 Pazartesi 21:27
  • Hava Sıcaklığı Yükselecek, Yağmur Yok05 Nisan 2021 Pazartesi 16:56
  • Tozlu hava çarşambaya kadar devam edecek05 Nisan 2021 Pazartesi 14:35
  • Hava bugün nasıl olacak?05 Nisan 2021 Pazartesi 08:08
  • Hava sıcaklığı hafta içinde 29 dereceye kadar yükselecek03 Nisan 2021 Cumartesi 15:57
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?03 Nisan 2021 Cumartesi 08:07
  • Hava sıcaklıkları yükselecek mi?02 Nisan 2021 Cuma 13:43
  • Hava bugün nasıl olacak?02 Nisan 2021 Cuma 08:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti