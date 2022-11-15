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Hava Bugün Nasıl Olacak? Yağmur Bekleniyor

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Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede, bugün akşam saatlerinden itibaren Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Hava Bugün Nasıl Olacak? Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede, bugün akşam saatlerinden itibaren Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Hava Cumartesi gününden sonra parçalı bulutlu olacak.  

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle batılı yönlerden orta kuvvette esecek.

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