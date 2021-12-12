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Hava bugün nasıl olacak? Yağmur bekleniyor mu?

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Hava bugün nasıl olacak? Sıcaklık 16 dereceye kadar düşecek!
Hava bugün nasıl olacak? Yağmur bekleniyor mu?

Meteoroloji Dairesi’nin Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, 14 Aralık Salı gününden itibaren 4 gün boyunca yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Aralık tarihlerini kapsayan tahminlerine göre, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde sıcaklık 20 – 23 ºC, ikinci yarısında ise 16 – 19 ºC  dolaylarında seyredecek.

Hava tahmin raporuna göre hava, yarın açık ve az bulutlu, pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, pazartesi parçalı ve çok bulutlu, salı parçalı ve çok bulutlu zamanla yer yer hafif yağmurlu, çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, perşembe parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve cuma parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Doğu  yönlerden orta kuvvette  zaman  zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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