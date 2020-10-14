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Hava Bulutlu olacak fakat yağmur yok

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 Havanın önümüzdeki hafta ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması öngörülüyor.
Hava Bulutlu olacak fakat yağmur yok

 Havanın önümüzdeki hafta ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması öngörülüyor.

Meteoroloji Dairesi’nin hava raporuna göre, bölgede hava yarın açık ve az bulutlu; Cuma günü açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Havanın Cumartesi açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu; Pazar ve Pazartesi az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Salı parçalı bulutlu, Çarşamba açık ve az bulutlu olması bekleniyor.
                 
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde ise 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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