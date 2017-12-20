  • BIST 110.643
  • Altın 155,743
  • Dolar 3,8269
  • Euro 4,5336
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Hava durumu nasıl olacak?

» »
Hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Aralık tarihleri arası hava raporu:

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 21 – 27 Aralık tarihleri arasında bölge genellikle Alçak Basınç Sistemi ile serin ve nemli, Pazar ve Pazartesi günleri ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, yarın parçalı bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu, cuma günü çok bulutlu öğleden sonra yer yer yağmurlu, sabah saatleri sisli, Cumartesi çok bulutlu ve yağmurlu öğleden sonra sağanak yağmurlu, Pazar günü parçalı bulutlu günün ilk saatleri sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Salı günü açık az bulutlu ve Çarşamba günü az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde, genellikle 20 – 23 derece, pazar ve pazartesi günleri ise 15 – 18 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

YARIN VE CUMA TOZ ZERRECİKLERİNDEN DOLAYI HAVA KİRLİLİĞİ BEKLENİYOR
Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günleri toz zerreciklerinin hava kirliliğine sebep olacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin etkili olacağından, toza hassasiyeti bulunan yurttaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çağlar ve Özcenk, Strazburg’da20 Aralık 2017 Çarşamba 15:05
  • Kök hücre donörü Türkiye’de bir çocuğun umudu oldu20 Aralık 2017 Çarşamba 15:01
  • Gemikonağı’nda bıçakla yaralama20 Aralık 2017 Çarşamba 14:56
  • 58 yaşındaki Muzaffer Polat yaşamını yitirdi20 Aralık 2017 Çarşamba 14:55
  • Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği’nden Şehitler Haftası mesajı20 Aralık 2017 Çarşamba 13:26
  • Polisiye olaylar20 Aralık 2017 Çarşamba 12:42
  • Taner Ulutaş uyardı: Uyanık olmalıyız!..20 Aralık 2017 Çarşamba 08:30
  • Koç burcu (21 Mart - 20 Nisan)20 Aralık 2017 Çarşamba 08:15
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!20 Aralık 2017 Çarşamba 08:00
  • TOPLAM 190 BİN 551 SEÇMEN!!20 Aralık 2017 Çarşamba 06:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti