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Hava durumu raporu!

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Hava durumu raporu! Hava sıcaklığı hafta boyunca en yüksek 38-41 derece dolaylarında olacak.
Hava durumu raporu!

Hava sıcaklığı hafta boyunca en yüksek 38-41 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos - 04 Eylül tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 38 – 41 derece,  sahillerde ise 33 – 36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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