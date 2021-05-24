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Hava durumu raporu, sıcaklık yükselmeye devam ediyor

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Meteoroloji Dairesi’nin 25- 31 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıkacak.
Hava durumu raporu, sıcaklık yükselmeye devam ediyor

Meteoroloji Dairesi’nin 25- 31 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıkacak.

Buna göre ilgili dönemde bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava yarın ve Çarşamba açık; Perşembe açık ve az bulutlu; Cuma parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; Cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; Pazar parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, haftaya Pazartesi ise açık ve az bulutlu olacak.

Bu dönemde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33-36 derece ve sahillerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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