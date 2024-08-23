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Hava durumu: Yağmur geliyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün, yarın ve pazar günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.
Hava durumu: Yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Ağustos tarihlerini kapsayan Hava Tahmini Raporu’na göre, bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39 ºC, sahillerde ise 32 – 35 ºC  dolaylarında seyredecek.

Rapora göre hava; bugün, yarın ve pazar açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; pazartesi, salı ve çarşamba ise açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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