Hava durumu: Yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Ağustos tarihlerini kapsayan Hava Tahmini Raporu’na göre, bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39 ºC, sahillerde ise 32 – 35 ºC dolaylarında seyredecek.
Rapora göre hava; bugün, yarın ve pazar açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; pazartesi, salı ve çarşamba ise açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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