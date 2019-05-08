Hava durumu, yarın yer yer ...

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre yarın öğlen saatlerinde yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 09 - 15 Mayıs tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısı serin ve nemli ikinci yarısında ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı İç kesimlerde 24 – 27; sahillerde 21 – 23; ikinci yarısı ise iç kesimlerde 29 - 32 ; sahillerdeise 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.