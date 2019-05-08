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Hava durumu, yarın yer yer ...

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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre yarın öğlen saatlerinde yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Hava durumu, yarın yer yer ...

Meteoroloji  Dairesi’nin tahminlerine göre yarın öğlen saatlerinde yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 09 - 15 Mayıs tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile periyodun  ilk yarısı serin ve nemli ikinci yarısında  ise  sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre   en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı İç kesimlerde 24 – 27; sahillerde 21 – 23;  ikinci yarısı ise iç kesimlerde 29 - 32 ; sahillerdeise 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  olarak esecek.

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