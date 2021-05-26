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Hava hafta boyunca açık olacak

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Hava sıcaklığı hafta boyunca, 33-36 derece dolaylarında olacak.
Hava hafta boyunca açık olacak

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren,  02 Haziran’a kadar bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık, Cuma, cumartesi ve Pazar sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 33 - 36 derece ve sahillerde ise 26 - 29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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