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Hava hafta boyunca nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesi, havanın hafta boyunca 20-23 derece dolaylarında seyredeceğini açıkladı.
Hava hafta boyunca nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin tahmini raporuna göre,  14 – 20 Aralık tarihleri arasında bölge periyodun ilk iki günü yüksek basınç sistemi, diğer günlerde ise alçak basınç merkezi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.                     

Hava yarın ve cuma  yer yer sisli,  diğer günler genellikle  parçalı bulutlu ve az bulutlu geçecek.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 20 - 23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

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